Хорват Иво Карлович двумя словами отреагировал на победу серба Новака Джоковича в суде

Четвертьфиналист Уимблдона 2009 года, победитель 8 турниров ATP в одиночном разряде хорват Иво Карлович отреагировал на победу в суде 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«Вперёд, Ноле!» — написал Карлович в своём «твиттере».

Напомним, 5 января пограничная служба Австралии задержала Новака Джоковича в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Серб пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Новак находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов, параллельно давая показания. После этого власти Австралии приняли решение аннулировать визу спортсмена и депортировать его из страны. Заседание суда по делу Джоковича прошло сегодня, 10 января. Суд удовлетворил апелляцию Новака, серб выиграл дело, его обязаны выпустить из карантинного отеля и вернуть личные вещи.