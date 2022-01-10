Даниил Медведев — третий в Чемпионской гонке ATP
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В обновлённой версии Чемпионской гонки ATP от 10 января лидерство захватил испанец Роберто Баутиста-Агут. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает третью строчку. Первую десятку замкнул его соотечественник Карен Хачанов.
Чемпионская гонка ATP. 10 января
1. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 415.
2. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 390.
3. Даниил Медведев (Россия) — 295.
4. Денис Шаповалов (Канада) — 290.
5. Рафаэль Надаль (Испания) — 250.
5. Гаэль Монфис (Франция) — 250.
7. Даниэль Эванс (Великобритания) — 170.
8. Максим Кресси (США) — 162.
9. Тейлор Фритц (США) — 160.
10. Диего Шварцман (Аргентина) — 150.
10. Карен Хачанов (Россия) — 150.
…
26. Роман Сафиуллин (Россия) — 75.
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