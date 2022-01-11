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Сафиуллин прошёл во второй раунд квалификации Australian Open

Сафиуллин прошёл во второй раунд квалификации Australian Open
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Российский теннисист Роман Сафиуллин победил австралийца Бернарда Томича в матче первого раунда квалификации Australian Open. 24-летний Сафиуллин одержал победу со счётом 6:1, 6:4.

В следующем раунде квалификации россиянин сыграет с американским теннисистом Кристофером Юбэнксом.
Сборная России с Романом Сафиуллиным в составе дошла до полуфинала ATP Cup, где 8 января уступила сборной Канады.

Ранее на старте квалификации Открытого чемпионата Австралии играл россиянин Евгений Донской. Он уступил австралийцу Максу Пёрселлу со счётом 4:6, 2:6.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша взял верх над россиянином Даниилом Медведевым.

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