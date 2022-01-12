Премьер-министр Сербии допустила, что Джоковича накажут за нарушение COVID-протокола

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич высказалась о скандальной ситуации с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Он выиграл апелляцию и добился аннулирования визы в Австралию. Но в ходе разбирательств выяснилось, что Джокович нарушил антикоронавирусные правила в Сербии.



Ранее Джокович признался, что знал о своём положительном тесте на коронавирус, когда встречался с журналистами в Белграде в декабре. В Сербии максимальное наказание для лица, нарушившего антиковидные меры, — три года тюрьмы. Новак не сообщил журналистам, что у него коронавирус, и провёл фотосессию без маски на лице.



Брнабич раскритиковала Джоковича за подобное поведение. Она признала, что его могут наказать.



«Важно, чтобы все знали: в Сербии законы одинаково применяются ко всем. И, конечно, никому не позволяется нарушать правила самоизоляции, ставя под угрозу здоровье других.



Существуют правила, которые необходимо выполнять. Как мне кажется, если Новак знал о положительном результате теста, то это явное нарушение правил. Какие могут быть санкции? Это уже должны решать соответствующие органы», — цитирует Брнабич BBC.

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