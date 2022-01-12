Португальский теннисист: Джокович находит возможности обходить правила, это эгоистично

Португальский теннисист Жоау Соуза высказался о скандальной истории с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого не пускали в Австралию. Соуза назвал решение Джоковича прилететь в Австралию невакцинированным «эгоизмом».
«Я уважаю, что он борется за то, во что верит. И я понимаю и сочувствую ему, учитывая, через что он прошёл в Австралии. Но его действия немного эгоистичны. Он — единственный игрок, который не вакцинирован. Это сложно принять.
Многие игроки (я говорю не о себе) не хотели вакцинироваться, но их заставили это сделать, чтобы они смогли выступить на турнирах. А Джокович находит возможность обходить правила», — цитирует Соузу Eurosport со ссылкой на Bolamarela.
Джокович выиграл апелляцию и избежал аннулирования австралийской визы.
- 12 января 2022
-
16:53
-
16:35
-
16:20
-
15:43
-
15:06
-
14:24
-
13:39
-
13:14
-
11:18
-
10:42
-
10:21
-
10:16
-
10:09
-
09:28
-
09:14
-
09:09
-
09:06
-
08:55
-
08:36
-
08:20
-
07:32
-
07:25
-
06:29
-
06:02
-
05:12
-
04:12
-
03:29
-
02:14
-
01:52
-
00:01
- 11 января 2022
-
23:24
-
22:48
-
21:38
-
21:30
-
20:30