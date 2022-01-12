Португальский теннисист: Джокович находит возможности обходить правила, это эгоистично

Португальский теннисист Жоау Соуза высказался о скандальной истории с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которого не пускали в Австралию. Соуза назвал решение Джоковича прилететь в Австралию невакцинированным «эгоизмом».



«Я уважаю, что он борется за то, во что верит. И я понимаю и сочувствую ему, учитывая, через что он прошёл в Австралии. Но его действия немного эгоистичны. Он — единственный игрок, который не вакцинирован. Это сложно принять.



Многие игроки (я говорю не о себе) не хотели вакцинироваться, но их заставили это сделать, чтобы они смогли выступить на турнирах. А Джокович находит возможность обходить правила», — цитирует Соузу Eurosport со ссылкой на Bolamarela.

Джокович выиграл апелляцию и избежал аннулирования австралийской визы.