Беккер раскритиковал поведение семьи Джоковича в разгар конфликта с властями Австралии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер критически высказался о поведении семьи первой ракетки мира серба Новака Джоковича в разгар его конфликта с властями Австралии.
На минувшей неделе Джоковичу аннулировали визу в Австралию и отправили его в карантинный отель. Несколько дней спустя судья постановил, что сербу незаконно аннулировали визу. Несмотря на это, Новака всё ещё могут депортировать из страны — такое право есть у министра иммиграции.
«Отец Джоковича абсолютно точно перевыполнил поставленную перед ним задачу. Он, безусловно, пожалеет о некоторых заявлениях, которые сделал в последние дни. Все эти заявления, сделанные членами семьи Новака, совсем не помогли Джоковичу. Его родители весьма эмоциональны и, как оказалось, брат тоже, что не всегда понятно», — приводит слова Беккера Tennis Head.
- 12 января 2022
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