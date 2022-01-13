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Тарпищев прокомментировал итоги жеребьёвки для российских теннисистов на Australian Open

Тарпищев прокомментировал итоги жеребьёвки для российских теннисистов на Australian Open
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал результаты жеребьёвки Australian Open. Россиянин Даниил Медведев (2) попал в одну четверть сетки с соотечественником Андреем Рублёвым (5). Они могут встретиться в четвертьфинале. В первом круге Даниил сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом. Первым соперником Рублёва станет итальянец Джанлука Маджер. Аслан Карацев (18) сразится с испанцем Хауме Мунаром, Карен Хачанов (28) — с американцем Денисом Кудлой.

«Наверное, сложный жребий у Карацева с Хачановым. Им выпали достаточно серьёзные соперники, с которыми надо играть. Это не очень хорошо.

У Медведева первая четвертушка соперников сильнее второй. С местными всегда тяжело играть… Кирьос — серьёзный соперник. При его лучшей игре может доставить неприятности. Там ещё Умбер в этой сетке — с ним тоже тяжело. Вторая четвертушка проще. Надо готовиться, серьёзно отнестись к проблеме вырабатываемости в первых кругах.

У Джоковича благоприятная сетка. Учитывая то, что он долго сидел», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Полная сетка турнира будет доступна на «Чемпионате».

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