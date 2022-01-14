Крейчикова проиграла Контавейт первый сет 0:6, но вышла в финал турнира в Сиднее

Чешка Барбора Крейчикова стала первой финалисткой теннисного турнира в Сиднее (Австралия). В полуфинале она одержала волевую победу над эстонкой Анетт Контавейт.



В ночь на пятницу по московскому времени занимающая четвёртое место в мировом рейтинге Крейчикова обыграла седьмую ракетку мира Контавейт в трёх сетах — 0:6, 6:4, 7:6 (14:12).



Продолжительность противостояния составила 2 часа 30 минут. В концовке третьего сета Крейчикова отыграла три матчбола на своей подаче, сумев перевести встречу на тай-брейк. Затем Барбора отыграла ещё четыре матчбола на тай-брейке, а сама реализовала матчбол с пятой попытки.

На турнире в Сиднее Контавейт посеяна под четвёртым, а Крейчикова — под третьим номером.



Вторую путёвку в финал разыграют россиянка Дарья Касаткина и испанка Паула Бадоса, посеянная под пятым номером.



На следующей неделе все упомянутые в новости теннисистки начнут выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который продлится до 30 января.