Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Крейчикова проиграла Контавейт первый сет 0:6, но вышла в финал турнира в Сиднее

Крейчикова проиграла Контавейт первый сет 0:6, но вышла в финал турнира в Сиднее
Комментарии

Чешка Барбора Крейчикова стала первой финалисткой теннисного турнира в Сиднее (Австралия). В полуфинале она одержала волевую победу над эстонкой Анетт Контавейт.

В ночь на пятницу по московскому времени занимающая четвёртое место в мировом рейтинге Крейчикова обыграла седьмую ракетку мира Контавейт в трёх сетах — 0:6, 6:4, 7:6 (14:12).

Продолжительность противостояния составила 2 часа 30 минут. В концовке третьего сета Крейчикова отыграла три матчбола на своей подаче, сумев перевести встречу на тай-брейк. Затем Барбора отыграла ещё четыре матчбола на тай-брейке, а сама реализовала матчбол с пятой попытки.

Сидней (ж). 1/2 финала
14 января 2022, пятница. 05:35 МСК
Барбора Крейчикова
4
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
0 		6 7 14
6 		4 6 12
         
Анетт Контавейт
7
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт

На турнире в Сиднее Контавейт посеяна под четвёртым, а Крейчикова — под третьим номером.

Вторую путёвку в финал разыграют россиянка Дарья Касаткина и испанка Паула Бадоса, посеянная под пятым номером.

На следующей неделе все упомянутые в новости теннисистки начнут выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который продлится до 30 января.

Новость по теме
Бадоса вспомнила детские моменты дружбы с Касаткиной. Российская теннисистка ответила
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022