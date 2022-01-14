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Экс-чиновник миниммиграции предположил, как будет развиваться скандал с Новаком Джоковичем

Экс-чиновник миниммиграции предположил, как будет развиваться скандал с Новаком Джоковичем
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Бывший заместитель секретаря министерства иммиграции Австралии Абуль Ризви предположил, как будут дальше развиваться события в скандальной истории с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которому повторно аннулировали визу.

«Теперь это означает, что Новак Джокович должен быть взят под стражу. Я предполагаю, что он вернётся в тот же отель для содержания под стражей, в котором был раньше. Предполагаю, что его адвокаты теперь будут добиваться судебного пересмотра этого решения. И суд должен будет рассмотреть любое заявление адвокатов господина Джоковича.

Предполагаю, что заявления будут касаться освобождения Новака Джоковича тем или иным способом. Возможно, речь зайдёт о том, что министру поручат освободить господина Джоковича по промежуточной визе, чтобы он мог играть на Открытом чемпионате Австралии. Судья рассмотрит это и вынесет решение», — приводит слова Ризви The Guardian, ссылаясь на эфир ABC.

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