Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Власти Австралии аннулировали визу Джоковича и приняли решение о депортации

Власти Австралии аннулировали визу Джоковича и приняли решение о депортации
Комментарии

Министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук вынес решение по делу первой ракетки мира, серба Новака Джоковича. Виза спортсмена аннулирована.

В нём сообщается, что виза Джоковича была аннулирована в связи с общественным запросом. Хоук подчеркнул, что решение направлено на защиту Австралии.

Ранее пограничники Австралии аннулировали визу Джоковича, но он выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения. Тем не менее, власти страны сохранили за собой право депортировать Новака.

Сообщалось, что команда Джоковича уже определилась с планом действий. Ожидается, что адвокаты спортсмена немедленно обратятся в суд, а дело будет рассмотрено в сжатые сроки. Это позволит сербскому теннисисту выступить на Australian Open.

Новость по теме
Василий Уткин высказался о скандале с Новаком Джоковичем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022