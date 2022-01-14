Дарья Касаткина проиграла в полуфинале турнира в Сиднее
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Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в финал турнира в Сиднее (Австралия). В полуфинале она проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе, посеянной под пятым номером, со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.
Дарья дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету её соперницы 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 6 брейков.
В финале соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 703 580 Бадоса встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, получившей третий номер посева. Турнир завершится 15 января.
На минувшей неделе Дарья дошла до полуфинала турнира в Мельбурне, где проиграла американке Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 0:6.
Сидней (ж). 1/2 финала
14 января 2022, пятница. 11:10 МСК
9
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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26
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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