Дарья Касаткина проиграла в полуфинале турнира в Сиднее

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в финал турнира в Сиднее (Австралия). В полуфинале она проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе, посеянной под пятым номером, со счётом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.



Дарья дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету её соперницы 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 6 брейков.



В финале соревнований в Сиднее с призовым фондом $ 703 580 Бадоса встретится с чешкой Барборой Крейчиковой, получившей третий номер посева. Турнир завершится 15 января.



На минувшей неделе Дарья дошла до полуфинала турнира в Мельбурне, где проиграла американке Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 0:6.

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