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Джокович завтра посетит министерство иммиграции Австралии

Джокович завтра посетит министерство иммиграции Австралии
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Первая ракетка мира, серб Новак Джокович посетит офис министерства иммиграции Австралии завтра, 15 января. Он прибудет в офис к 8 утра по местному времени. Об этом стало известно в ходе заседания по делу сербского спортсмена.

Джокович через суд будет пытаться отменить решение министра по иммиграции Австралии Алекса Хоука, который ранее постановил аннулировать визу спортсмена.

По данным The Age, до итогового решения по делу Новака его не будут помещать в карантинный отель, где он находился ранее. Ожидается, что теперь Новак будет депортирован из страны. В Австралию он прилетел, чтобы сыграть на Australian Open.

Претензии к Джоковичу возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса.

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