Кирьос: Джокович писал мне в «Инстаграме». Он получает поддержку от меня, какого хрена?

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что первая ракетка мира, серб Новак Джокович, которому повторно аннулировали визу в Австралию, связывался с ним в «Инстаграме».

«Новак связался со мной через «Инстаграм» и сказал: «Спасибо, что заступился за меня». Уверен, я не был тем человеком, который прикрыл бы ему спину, от кого он ожидал поддержки в СМИ. Представьте, что он чувствует сейчас. Наверное, он хочет небольшой поддержки от других игроков. А получает её от меня, какого хрена?» — приводит слова Кирьоса пресс-служба ATP.

Отметим, что сегодня, 15 января, Джокович был переведён в специальный отель, где будет находиться до воскресного судебного заседания, начало которого запланировано на 9:30 по местному времени (1:30 мск).