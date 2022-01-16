Троицки об отмене визы Джоковича: это политическое дело

Бывший сербский теннисист Виктор Троицки вновь высказался на тему визового скандала своего соотечественника, первой ракетки мира Новака Джоковича, которого власти Австралии хотят выслать из страны.



«В течение 10 дней уже было много спекуляций и множество различных решений, принятых австралийским правительством и австралийским законодательством. Это большая путаница. Я думаю, более чем очевидно, что всё это политическое дело и не имеет ничего общего со спортом, что действительно печально.



Это действительно шокирует, это плохо для спорта, это плохо для тенниса и, я думаю, это плохо для Австралии», — приводит слова Троицки Tennis World со ссылкой на CNN.



В настоящее время дело Джоковича рассматривается в Федеральном суде Австралии. 14 января ему повторно аннулировали визу — такое решение принял министр иммиграции Алекс Хоук.



Претензии к Джоковичу возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса.



Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.

Новость по теме Троицки: возмущён, что ATP и Australian Open не выпустили заявлений в поддержку Джоковича