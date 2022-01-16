«Система имеет всех, всегда и везде». Российская теннисистка — о депортации Джоковича
Поделиться
Российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировала новость о том, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проиграл дело в суде и будет депортирован из Австралии.
«Ну как бЭ чуда не случилось. Система имеет всех, всегда и везде. Отличный пример нам в Австралии показали. Спасибо», — написала Бычкова у себя в »твиттере", поставив в конце поста эмодзи «facepalm».
Напомним, ходатайство адвокатов Новака Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено судом, сербский теннисист окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.
Комментарии
- 16 января 2022
-
12:26
-
12:20
-
12:05
-
12:02
-
11:58
-
11:17
-
11:10
-
11:06
-
10:51
-
10:42
-
10:37
-
10:33
-
10:30
-
09:59
-
08:39
-
08:05
-
07:53
-
07:11
-
06:32
-
01:42
- 15 января 2022
-
22:57
-
22:34
-
22:22
-
16:03
-
15:59
-
15:42
-
15:29
-
15:21
-
14:39
-
14:26
-
14:25
-
14:16
-
14:01
-
13:53
-
13:45
Партнерский контент