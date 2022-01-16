«Система имеет всех, всегда и везде». Российская теннисистка — о депортации Джоковича

Российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировала новость о том, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проиграл дело в суде и будет депортирован из Австралии.

«Ну как бЭ чуда не случилось. Система имеет всех, всегда и везде. Отличный пример нам в Австралии показали. Спасибо», — написала Бычкова у себя в »твиттере", поставив в конце поста эмодзи «facepalm».

Напомним, ходатайство адвокатов Новака Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено судом, сербский теннисист окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.