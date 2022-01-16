Тарпищев: не стал бы заявлять, что Медведев — главный фаворит Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева на победу в Открытом чемпионате Австралии – 2022 после вынужденного снятия с турнира серба Новака Джоковича.

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.

«Не стал бы заявлять, что Медведев — главный фаворит Australian Open. По одной простой причине: надо пройти хотя бы два круга и вработаться в соревнования. У Медведева два очень неприятных соперника по сетке: Кирьос и Умбер, которому Даниил недавно проиграл в ATP Cup. Надо правильно войти в турнир. Первые игры всегда самые сложные в плане адаптации», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.