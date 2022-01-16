Стало известно, когда Джокович покинет Австралию и куда он полетит

Стало известно, когда первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович покинет Австралию.

Он вылетает в 22:30 по местному времени (14:30 мск) рейсом авиакомпании Fly Emirates в Дубай (ОАЭ). Об этом сообщает журналист The Age Пол Саккал у себя в твиттер-аккаунте.

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.

Место первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии займёт лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо. На данный момент он является 150-м номером мирового мужского рейтинга.