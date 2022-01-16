Экс-тренер Джоковича сравнил ситуацию с Новаком с дискриминацией российского спорта на ОИ

Бывший тренер Новака Джоковича Богдан Обрадович прокомментировал депортацию первой ракетки мира из Австралии.
«В истории спорта такое происходит не в первый раз. Вспомните, что они делали на Олимпийских играх со спортсменами из России. Соответственно, они отвратительно занимаются своим делом. Убеждён, что в один день всё это выйдет им боком. Что касается Новака, то он обязательно наберёт дополнительные очки для следующих трёх турниров «Большого шлема» – Уимблдон, «Ролан Гаррос» и US Open. У Новака есть ещё много шансов сохранить первое место.
Я считаю, что важно уважать те рекомендации, которые дают Всемирная организация здравоохранения, наше Министерство здравоохранения и наше государство. Каждый должен уважительно относиться к тому, что сказала ВОЗ. Но в некоторых отдельных случаях, если человек не может сделать прививку, это должно оставаться его личным делом и вовсе не должно означать, что он является антиваксером и против вакцинации. Нельзя разделять людей. Мы вместе сражаемся против коронавируса, чтобы искоренить его как можно быстрее и преодолеть эти проблемы», — сказал Обрадович в интервью «СЭ».
- 16 января 2022
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