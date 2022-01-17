Наоми Осака прошла во второй круг Australian Open
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14-я ракетка мира Наоми Осака в матче первого круга Australian Open встречалась с колумбийской спортсменкой Марией-Камилой Осорио-Серрано. Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился победой японки со счётом 6:3, 6:3.
Australian Open (ж). 1-й круг
17 января 2022, понедельник. 05:20 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
0 : 2
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Наоми Осака
Н. Осака
Напомним, Осака взяла паузу в профессиональной карьере после сенсационного поражения в третьем круге US Open. Тогда спортсменка уступила представительнице Канады Лейле Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6.
В январе этого года Наоми Осака возобновила карьеру после четырёхмесячного перерыва. 8 января она должна была встретиться с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой в полуфинале турнира в Мельбурне, но снялась с игры из-за травмы.
Осака является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии.
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