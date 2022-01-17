Наоми Осака прошла во второй круг Australian Open

14-я ракетка мира Наоми Осака в матче первого круга Australian Open встречалась с колумбийской спортсменкой Марией-Камилой Осорио-Серрано. Матч продолжался 1 час 9 минут и завершился победой японки со счётом 6:3, 6:3.

Напомним, Осака взяла паузу в профессиональной карьере после сенсационного поражения в третьем круге US Open. Тогда спортсменка уступила представительнице Канады Лейле Фернандес со счётом 7:5, 6:7 (2:7), 4:6.

В январе этого года Наоми Осака возобновила карьеру после четырёхмесячного перерыва. 8 января она должна была встретиться с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой в полуфинале турнира в Мельбурне, но снялась с игры из-за травмы.

Осака является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии.