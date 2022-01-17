Даниил Медведев обратился к Новаку Джоковичу, которого депортировали из Австралии

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев обратился к 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. Ранее Джоковича, не пожелавшего прививаться, депортировали из Австралии. С 17 по 30 января в Мельбурне пройдёт Australian Open.
Медведев выразил слова поддержки Джоковичу и пригласил его в Россию.
«Знаю Новака лично, хочу выразить ему слова поддержки и сказать, что будем рады его видеть в России, в Москве и Петербурге на наших турнирах. Самое главное, чтобы он в ближайшее время вернулся на корты.
Я считаю, что произошло из ряда вон выходящее событие. Человек не совершил никаких преступлений и при этом несколько дней находился в местах не столь отдалённых, в КПЗ фактически. Я слышал, что весьма неудобные условия были у Новака, соседями его были люди, преступившие закон. Очень жаль, тем более что решение суда было сперва в пользу Джоковича. Где же независимость судов?
Очень печальное и обидное событие. Джокович – украшение любого турнира, в Австралии он побеждал девять раз. Он может превзойти рекордные показатели, и тут так с ним поступили. Это печальное событие и для всего тенниса, и для всей ситуации с пандемией», — цитирует Даниила «РИА Новости Спорт».
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