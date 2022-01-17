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Паула Бадоса впервые стала шестой ракеткой мира

Паула Бадоса впервые стала шестой ракеткой мира
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В обновлённом рейтинге WTA от 17 января испанка Паула Бадоса впервые в карьере поднялась на шестую строчку. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на 11-й позиции. Её соотечественница Дарья Касаткина стала 23-й ракеткой мира.

Рейтинг WTA. 17 января
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7111.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 5698.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5425.
4 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5213.
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4582.
6 (9). Паула Бадоса (Испания) — 4264.
7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4231.
8 (6). Мария Саккари (Греция) — 4071.
9 (8). Ига Свёнтек (Польша) — 3916.
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3500.
11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2968.
...
23 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2390...
32 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1695...
37 (39). Людмила Самсонова (Россия) — 1577...
45 (40). Екатерина Александрова (Россия) — 1356...
68 (67). Анастасия Потапова (Россия) — 1015...
78 (79). Варвара Грачёва (Россия) — 907...
91 (85). Вера Звонарёва (Россия) — 846.

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