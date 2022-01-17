Паула Бадоса впервые стала шестой ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 17 января испанка Паула Бадоса впервые в карьере поднялась на шестую строчку. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, располагается на 11-й позиции. Её соотечественница Дарья Касаткина стала 23-й ракеткой мира.



Рейтинг WTA. 17 января

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7111.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 5698.

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5425.

4 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5213.

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4582.

6 (9). Паула Бадоса (Испания) — 4264.

7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4231.

8 (6). Мария Саккари (Греция) — 4071.

9 (8). Ига Свёнтек (Польша) — 3916.

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3500.

11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2968.

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23 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2390...

32 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1695...

37 (39). Людмила Самсонова (Россия) — 1577...

45 (40). Екатерина Александрова (Россия) — 1356...

68 (67). Анастасия Потапова (Россия) — 1015...

78 (79). Варвара Грачёва (Россия) — 907...

91 (85). Вера Звонарёва (Россия) — 846.