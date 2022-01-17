Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Россиянин Карен Хачанов в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии встречался с американским теннисистом Денисом Кудлой. Игра прошла в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. 1573 Арена». Хачанов одержал победу со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

Во втором круге российскому теннисисту предстоит встретиться с представителем Франции Бенжаменом Бонзи. В первом круге француз переиграл немца Петера Гоёвчика – 6:3, 6:3, 6:3.

Россиянка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг Australian Open, уступив итальянской теннисистке Камиле Джорджи со счётом 6:4, 6:0.

Екатерина Александрова также проиграла в первом круге турнира. Российская спортсменка уступила 27-летней американке Бернарде Пере со счётом 7:5, 6:3.