Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль одержал победу в первом круге Australian Open

Надаль одержал победу в первом круге Australian Open
Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче первого круга Australian Open играл с американцем Маркосом Гироном. Встреча прошла в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена». Надаль победил со счётом 6:1, 6:4, 6:2.

Australian Open (м). 1-й круг
17 января 2022, понедельник. 06:50 МСК
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		4 2    
6 		6 6    
             
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Надаль подал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Жирон выполнил 2 подачи навылет, сделал 2 двойные ошибки и упустил 2 брейк-пойнта.

Во втором круге Рафаэль Надаль сыграет с победителем пары Янник Ханфман (Германия) — Танаси Коккинакис (Австралия).

Ранее победу в своём матче одержал россиянин Карен Хачанов. Теннисист одолел американца Дениса Кудлу — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Во втором круге Хачанову предстоит встретиться с представителем Франции Бенжаменом Бонзи.

Новость по теме
Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022