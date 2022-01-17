Надаль одержал победу в первом круге Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче первого круга Australian Open играл с американцем Маркосом Гироном. Встреча прошла в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена». Надаль победил со счётом 6:1, 6:4, 6:2.
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Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Надаль подал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Жирон выполнил 2 подачи навылет, сделал 2 двойные ошибки и упустил 2 брейк-пойнта.
Во втором круге Рафаэль Надаль сыграет с победителем пары Янник Ханфман (Германия) — Танаси Коккинакис (Австралия).
Ранее победу в своём матче одержал россиянин Карен Хачанов. Теннисист одолел американца Дениса Кудлу — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Во втором круге Хачанову предстоит встретиться с представителем Франции Бенжаменом Бонзи.
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