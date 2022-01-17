Спонсор Джоковича выступил с заявлением по депортации Новака из Австралии
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Компания Lacoste, спонсор 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Новака Джоковича, выступила с заявлением по депортации серба из Австралии. Джокович отказался прививаться, и его не пустили в страну.
«Австралийские власти аннулировали визу Новака Джоковича. В результате он лишился возможности выступить на Australian Open. Мы как можно скорее свяжемся с Новаком Джоковичем, чтобы пересмотреть список мероприятий, требующих его присутствия в Австралии.
Мы желаем всем великолепного турнира и благодарим организаторов за все их усилия по обеспечению хороших условий для игроков, персонала и зрителей», — отмечается в заявлении спонсора.
Australian Open проходит с 17 по 30 января.
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