«Если бы не болельщики, я бы снялся». Берреттини – о проблемах со здоровьем в 1-м круге AO

Седьмая ракетка мира, итальянец Маттео Берреттини признался, что испытывал проблемы со здоровьем в первом круге Открытого чемпионата Австралии – 2022.

Берретини вышел в следующий раунд, обыграв американца Брэндона Накашиму со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (7:5), 6:3. За выход в третий круг Маттео поборется с ещё одним американцем — Стефаном Козловым.

«Не знаю, можно ли говорить об этом в телеэфире. Скажем так, у меня болел живот. Но победа в боевом розыгрыше в 10-м гейме третьей партии придала мне уверенности. Это было действительно важно. Я почувствовал, что ситуация в матче немного меняется. Я держался на морально-волевых качествах, потому что моего тела на корте не было. Если бы не болельщики, я бы, наверное, снялся», — приводит слова Берреттини Ubitennis.