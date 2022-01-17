Хачанов, рассуждая о скандале с Джоковичем, признался, что тоже не хотел вакцинироваться

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал скандальную ситуацию с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в Австралии. Теннисиста депортировали из страны, он не примет участия в Australian Open – 2022.
«Сколько людей столько и мнений. Кто-то будет делать его виноватым, кто-то защищать. Я могу сказать одно: я где-то нейтрален и посередине. Потому что если брать во внимание то, что ему разрешили въезд, и не брать во внимание, что нужно влетать с вакциной, то, в принципе, он как бы ничего не нарушал. Он получил этот медотвод, неважно по какой причине. Он это одобрение получил.
Если мы говорим про правила въезда в Австралию для всех. Многие там, знаю, я не хотел вакцинироваться, другие русские и вообще, то есть было достаточно людей, которые не хотели делать прививку или переболели коронавирусом и имели много антител. Но всё равно все это сделали. Если смотреть с этой стороны, то конечно же это было не совсем правильно. Поэтому тут с какой стороны посмотришь, каждый в любом случае будет отталкиваться от себя», — сказал Хачанов на YouTube-канале Eurosport.
- 17 января 2022
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