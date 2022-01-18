«Вперёд, моя маленькая тигрица». Экс-хоккеист Кольцов отреагировал на видео Соболенко

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в «Инстаграме» видео с тренировки на корте Australian Open.
На старте турнира Соболенко сыграет с представительницей Австралии Сторм Сэндерс.
Публикация доступна в «инстаграме» Арины Соболенко.
На пост отреагировал возлюбленный Соболенко, экс-хоккеист сборной Беларуси Константин Кольцов. «Вперёд, моя маленькая тигрица», — написал Кольцов в комментариях. Арина отреагировала, опубликовав эмодзи «сердце».
В апреле 2020 года жена Кольцова Юлия объявила о расставании с мужем. Женщина намекнула на причину развода: «Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете», — написала Юлия, при этом отметив на совместном снимке с Кольцовым аккаунт Соболенко.
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