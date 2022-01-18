Рублёв уверенно прошёл во второй круг Australian Open

Россиянин Андрей Рублёв в матче первого круга Australian Open играл с итальянским теннисистом Джанлукой Маджером. Встреча проходила в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Маргарет Корт Арена» и завершилась победой Рублёва со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

Во втором круге 24-летнему россиянину предстоит сыграть с победителем пары Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Ричардас Беранкис (Литва).

В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. В женском одиночном разряде победила представительница Японии Наоми Осака, в мужском парном разряде титул завоевали хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек, в женском парном — бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко, в миксте — Барбора Крейчикова (Чехия) и Раджив Рам (США).