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Рублёв уверенно прошёл во второй круг Australian Open

Рублёв уверенно прошёл во второй круг Australian Open
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Россиянин Андрей Рублёв в матче первого круга Australian Open играл с итальянским теннисистом Джанлукой Маджером. Встреча проходила в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Маргарет Корт Арена» и завершилась победой Рублёва со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2022, вторник. 04:55 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		2 2    
             
Джанлука Маджер
65
Италия
Джанлука Маджер
Д. Маджер

Во втором круге 24-летнему россиянину предстоит сыграть с победителем пары Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Ричардас Беранкис (Литва).

В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. В женском одиночном разряде победила представительница Японии Наоми Осака, в мужском парном разряде титул завоевали хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек, в женском парном — бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко, в миксте — Барбора Крейчикова (Чехия) и Раджив Рам (США).

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