Самсонова выиграла в матче первого круга Australian Open
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Россиянка Людмила Самсонова в первом круге Australian Open встречалась с американской теннисисткой Эминой Бектас. Встреча проходила в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 12» и завершилась победой российской спортсменки со счётом 7:5, 6:4.
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2022, вторник. 06:20 МСК
212
Эмина Бектас
Э. Бектас
Окончен
0 : 2
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37
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Во втором круге Самсонова сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая в матче первого круга выиграла у представительницы Австралии Присциллы Хон – 6:2, 6:3.
Ранее во второй круг Australian Open вышла Дарья Касаткина. Россиянка обыграла представительницу Швейцарии Стефани Фёгель со счётом 6:3, 6:1.
Во втором круге Дарье Касаткиной предстоит сыграть с польской спортсменкой Магдой Линетт, которая в матче первого круга переиграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:4, 7:5.
Новость по темеКасаткина вышла во второй круг Australian Open
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