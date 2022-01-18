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Самсонова выиграла в матче первого круга Australian Open

Самсонова выиграла в матче первого круга Australian Open
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Россиянка Людмила Самсонова в первом круге Australian Open встречалась с американской теннисисткой Эминой Бектас. Встреча проходила в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 12» и завершилась победой российской спортсменки со счётом 7:5, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2022, вторник. 06:20 МСК
Эмина Бектас
212
США
Эмина Бектас
Э. Бектас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Людмила Самсонова
37
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Во втором круге Самсонова сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая в матче первого круга выиграла у представительницы Австралии Присциллы Хон – 6:2, 6:3.

Ранее во второй круг Australian Open вышла Дарья Касаткина. Россиянка обыграла представительницу Швейцарии Стефани Фёгель со счётом 6:3, 6:1.

Во втором круге Дарье Касаткиной предстоит сыграть с польской спортсменкой Магдой Линетт, которая в матче первого круга переиграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:4, 7:5.

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