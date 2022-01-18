Самсонова выиграла в матче первого круга Australian Open

Россиянка Людмила Самсонова в первом круге Australian Open встречалась с американской теннисисткой Эминой Бектас. Встреча проходила в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Корт 12» и завершилась победой российской спортсменки со счётом 7:5, 6:4.

Во втором круге Самсонова сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая в матче первого круга выиграла у представительницы Австралии Присциллы Хон – 6:2, 6:3.

Ранее во второй круг Australian Open вышла Дарья Касаткина. Россиянка обыграла представительницу Швейцарии Стефани Фёгель со счётом 6:3, 6:1.

Во втором круге Дарье Касаткиной предстоит сыграть с польской спортсменкой Магдой Линетт, которая в матче первого круга переиграла Анастасию Севастову из Латвии со счётом 6:4, 7:5.