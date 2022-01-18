Даниил Медведев опубликовал пост в «Инстаграме» после победы в 1-м круге Australian Open

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, который в матче первого круга Australian Open играл со швейцарцем Генри Лааксоненом, опубликовал свежий пост в «Инстаграме». Медведев победил соперника со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).

«Как вам моя форма? Первый круг пройден», — написал он, прикрепив текст к фотографии с матча.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Даниила Медведева.

В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. В женском одиночном разряде победила представительница Японии Наоми Осака, в мужском парном разряде титул завоевали хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек, в женском парном — бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко, в миксте — Барбора Крейчикова (Чехия) и Раджив Рам (США).