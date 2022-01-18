Даниил Медведев опубликовал пост в «Инстаграме» после победы в 1-м круге Australian Open

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев, который в матче первого круга Australian Open играл со швейцарцем Генри Лааксоненом, опубликовал свежий пост в «Инстаграме». Медведев победил соперника со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).
«Как вам моя форма? Первый круг пройден», — написал он, прикрепив текст к фотографии с матча.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Даниила Медведева.
В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. В женском одиночном разряде победила представительница Японии Наоми Осака, в мужском парном разряде титул завоевали хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек, в женском парном — бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко, в миксте — Барбора Крейчикова (Чехия) и Раджив Рам (США).
- 18 января 2022
-
11:33
-
11:33
-
11:07
-
11:00
-
10:49
-
10:10
-
10:03
-
09:48
-
09:11
-
08:41
-
08:35
-
07:49
-
07:40
-
07:31
-
07:28
-
07:13
-
06:36
-
06:16
-
05:22
-
05:14
-
00:43
- 17 января 2022
-
23:41
-
23:29
-
22:52
-
22:48
-
22:28
-
21:48
-
21:39
-
20:58
-
20:57
-
20:30
-
20:02
-
19:59
-
19:48
-
19:30