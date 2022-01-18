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Тарпищев объяснил, чего не хватило Сафиуллину для победы в первом круге Australian Open

Тарпищев объяснил, чего не хватило Сафиуллину для победы в первом круге Australian Open
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение российского теннисиста Романа Сафиуллина в первом круге Australian Open. Словак Алекс Молчан обыграл Сафиуллина со счётом 6:3, 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (8:6).

«По логике Сафиуллин должен был выиграть у Молчана. Если бы взял второй сет, то по итогу победил бы точно. В начале игры преимущество было у соперника: словак играл лучше за счёт большей активности и мощи. Но Роман достаточно быстро адаптировался, а во втором сете вообще вёл 5:2. Затем три сетбола на тай-брейке…

Сафиуллину не хватило разумных действий и разнообразия: были бы вариации резаных кручёных, то всё сложилось бы иначе. По игре матч неудачно сложился. Но по качеству — обязан был победить», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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