Касаткина — об отдыхе на Мальдивах: кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает

23-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина рассказала о подготовке к сезону-2022. После прошлого сезона Касаткина отдыхала на Мальдивах.

Ранее Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии – 2022, обыграв швейцарку Стефани Фёгель со счётом 6:3, 6:1.

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«Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Действительно, да, нужно уметь правильно перезагрузиться перед новым сезоном, особенно когда на такой хорошей ноте завершился прошлый. Да, мы выиграли Кубок Билли Джин Кинг, это было очень круто. Особенная победа, потому что я давно не испытывала чувство победы в команде. В последний раз это было, наверное, в юниорах. Было здорово закончить сезон на такой особенной ноте, поехать отдыхать и начинать уже после этого подготовку», — сказала Касаткина на YouTube-канале Eurosport.ru.