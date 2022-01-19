Энди Маррей обратился к Наоми Осаке. Та отреагировала

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Энди Маррей обратился к четырёхкратной победительнице ТБШ, экс-лидеру рейтинга WTA Наоми Осаке.

«Есть ли кто-то, кто с задней линии бьёт по мячу чище, чем Наоми Осака?» — написал Маррей в своём «твиттере», тегнув Осаку.

«Есть ли кто-то, кто отдаётся борьбе всем сердцем и сражается жёстче, чем Энди Маррей?» — ответила Наоми.

В настоящее время Маррей и Осака выступают на Открытом чемпионате Австралии. Вчера, 18 января, британский теннисист пробился во второй круг Australian Open, одолев представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:1, 3:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4. Что касается Осаки, то она уже вышла в третий круг. В первом круге японка победила Марию-Камилу Осорио-Серрано из Колумбии, а во втором — американку Мэдисон Бренгл.