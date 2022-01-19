Энди Маррей обратился к Наоми Осаке. Та отреагировала

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Энди Маррей обратился к четырёхкратной победительнице ТБШ, экс-лидеру рейтинга WTA Наоми Осаке.
«Есть ли кто-то, кто с задней линии бьёт по мячу чище, чем Наоми Осака?» — написал Маррей в своём «твиттере», тегнув Осаку.
«Есть ли кто-то, кто отдаётся борьбе всем сердцем и сражается жёстче, чем Энди Маррей?» — ответила Наоми.
В настоящее время Маррей и Осака выступают на Открытом чемпионате Австралии. Вчера, 18 января, британский теннисист пробился во второй круг Australian Open, одолев представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:1, 3:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:4. Что касается Осаки, то она уже вышла в третий круг. В первом круге японка победила Марию-Камилу Осорио-Серрано из Колумбии, а во втором — американку Мэдисон Бренгл.
- 19 января 2022
-
15:04
-
14:58
-
14:50
-
14:41
-
14:17
-
14:13
-
14:02
-
14:00
-
13:38
-
13:31
-
13:26
-
13:19
-
13:14
-
12:56
-
12:55
-
12:41
-
12:06
-
11:51
-
11:40
-
11:31
-
11:28
-
10:36
-
10:32
-
10:22
-
10:15
-
09:55
-
09:44
-
09:31
-
09:07
-
08:35
-
07:38
-
07:21
-
05:45
-
05:30
-
05:25