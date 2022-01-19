Веснина — о депортации Джоковича: всё началось с фото, которое он выставил в «Инстаграме»

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина впервые высказалась о скандале, связанном с депортацией серба Новака Джоковича перед стартом Australian Open — 2022.

Веснина проводила в «Инстаграме» рубрику «Вопрос-Ответ», где один из подписчиков попросил её высказаться о ситуации с Джоковичем.

«У меня изначально много вопросов, почему Новаку дали официальное разрешение с медотводом, если, как оказалось, так делать вообще запрещено. И, скорее всего, началось всё с фотографии, которую выставил Новак в «Инстаграме». Пока он летел в Мельбурн, власти решили всё переиграть и задержать Джоковича. Мне искренне жаль, что с Новаком так поступили. Некрасиво. Он величайший чемпион и не заслуживает такого. Могли бы сразу сказать, что без прививки категорически нельзя въезжать в страну и не существует никаких медотводов», — написала Веснина в «сториз» своего «инстаграма».