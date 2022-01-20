«Дайте задавать вопросы!» Медведев призвал болельщиков не мешать после матча с Кирьосом

Российский теннисист Даниил Медведев обратился к болельщикам, которые присутствовали на его матче второго круга Australian Open с австралийцем Ником Кирьосом. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Медведева.



После встречи вопросы Медведеву задавал бывшая первая ракетка мира Джим Курье. Но болельщики начали свистеть.



«Когда тебя освистывают между первой и второй подачами – это неприятно и надо уметь с этим справляться. И я справился», — сказал Медведев.



«Ты знаешь, они это «Siii» кричат всегда, и…», — хотел задать свой вопрос Джим Курье, но в этот момент австралийская публика начала свистеть россиянину.

«Ребят, я не могу услышать вопрос Джима. Уважайте Курье. Дайте ему задавать вопросы. Вы должны его уважать», — обратился Даниил к трибунам.



«Я пойду поближе. Они кричат то, что делает Роналду после своих празднований, это ведь не «Booo». Это «Siii». Это не плохой звук», — со второй попытки смог задать вопрос Курье.



«Да, но когда они делают это между первой и второй подачами — непросто настроиться. То же самое было и в том гейме, когда я проиграл свою подачу. Ну они это сделали на брейк- пойнте», — ответил Медведев.