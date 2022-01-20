Камельзон: это было великое шоу, но Медведев сломал Кирьоса. Готов быть 1-й ракеткой мира

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выход россиянина Даниила Медведева в 3-й круг Australian Open. В матче второго круга он обыграл австралийца Ника Кирьоса. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2 в пользу Медведева.



«Матч был уникальный. Это настоящая игра «Большого шлема» и вместе с этим — великое шоу. Кирьос — профессионал высшей гильдии, хотя про него многое говорят. Он постоянно может что-то придумать, к этому надо быть готовым. Счёт меняется в теннисе очень быстро. При этом Ник всё делает со смыслом, а не дурачится. Он крутой, профессиональный теннисист. Все подачи за 200 летят. Как с ним играть?



Чтобы его обыграть надо играть так, как играл Даня. Он показал собранность, хорошую игру. Медведев эту публику уже знает. Не в первый раз всё против него. Хотя австралийская публика очень тяжёлая. Кирьосом доставляет большое удовольствие всем зрителям тем, что даёт шоу. Даня психологически готов быть первой ракеткой мира. Просто молодец! Он сломал Кирьоса, поймавшего кураж. Фантастически провёл четвёртый сет», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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