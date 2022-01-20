Из 32 сеяных теннисисток до третьего круга Australian Open дошли 20. Среди них 3 россиянки

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии 2022 года впервые состоятся встречи между сеяными теннисистками.

Всего из 32 сеяных до третьего круга добрались 20 спортсменок: Эшли Барти (Австралия, 1-я), Камила Джорджи (Италия, 30-я), Наоми Осака (Япония, 13-я), Джессика Пегула (США. 21-я), Вероника Кудерметова (Россия, 28-я), Мария Саккари (Греция, 5-я), Барбора Крейчикова (Чехия, 4-я), Елена Остапенко (Латвия, 26-я), Виктория Азаренко (Беларусь, 24-я), Элина Свитолина (Украина, 15-я), Паула Бадоса (Испания, 8-я), Даниэль Коллинз (США, 27-я), Элисе Мертенс (Бельгия, 19-я), Симона Халеп (Румыния, 14-я), Тамара Зиданшек (Словения, 29-я), Ига Свёнтек (Польша, 7-я), Дарья Касаткина (Россия, 25-я), Анастасия Павлюченкова (Россия, 10-я), Маркета Вондроушова (Чехия, 31-я), Арина Соболенко (Беларусь, 2-я).

Выбывшие сеяные: Белинда Бенчич (Швейцария, 22-я), Софья Кенин (США, 11-я), Кори Гауфф (США, 18-я), Сара Соррибес-Тормо (Испания, 32-я), Анетт Контавейт (Эстония, 6-я), Елена Рыбакина (Казахстан, 12-я), Эмма Радукану (Великобритания, 17-я), Габринье Мугуруса (Испания, 3-я), Петра Квитова (Чехия, 20-я), Анжелика Кербер (Германия, 16-я), Лейла Фернандес (Канада, 23-я).

Сеяные, не сумевшие сыграть на турнире: Онс Жабер (Тунис, 9-я).

Матчи 3-го круга Australian Open между сеяными теннисистками:

Эшли Барти (Австралия, 1-я) — Камила Джорджи (Италия, 30-я).

Начало — 21 января, 11:00 мск.

Вероника Кудерметова (Россия, 28-я) — Мария Саккари (Греция, 5-я).

Начало — 21 января, 05:00 мск.

Барбора Крейчикова (Чехия, 4-я) — Елена Остапенко (Латвия, 26-я).

Начало — 21 января, 04:30 мск.

Виктория Азаренко (Беларусь, 24-я) — Элина Свитолина (Украина, 15-я).

Начало — 21 января, 03:00 мск.

Ига Свёнтек (Польша, 7-я) — Дарья Касаткина (Россия, 25-я).

Начало — 22 января.

Маркета Вондроушова (Чехия, 31-я) — Арина Соболенко (Беларусь, 2-я).

Начало — 22 января.