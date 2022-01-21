Карен Хачанов — Рафаэль Надаль: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open

Сегодня, 21 января, в Мельбурне состоится матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов, посеянный под 28-м номером, и 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль (6).



Поединок поставлен последним, 5-м запуском на арене Рода Лэйвера после игры австралийки Эшли Барти с итальянкой Камилой Джорджи и начнётся приблизительно в 12:30 мск. По личным встречам впереди Надаль — 7-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Карен Хачанов — Рафаэль Надаль на Australian Open.

Победитель этого матча в 1/8 финала сыграет либо с россиянином Асланом Карацевым (18), либо с французом Адрианом Маннарино.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.