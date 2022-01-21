Кирьос: горжусь тем, как играл в матче с Медведевым
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Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о собственной игре в матче второго круга Australian Open с россиянином Даниилом Медведевым. Встреча закончилась победой российского спортсмена со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2. Несмотря на поражение, австралийский теннисист признался, что остался доволен собственной игрой.
«Я очень горжусь тем, как действовал на корте. Я сделал всё, что мог. Если спросить игроков в туре, они, наверное, назвали бы Даниила сильнейшим на сегодняшний день. Думаю, с такой игрой я бы смог победить 95% участников Australian Open.
Учитывая, какие у меня были проблемы в течение последних месяцев, что у меня был коронавирус несколько дней назад, я горжусь тем, как выступил», — цитирует Кирьоса Tennis365.
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