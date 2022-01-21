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Саккари заступилась за организаторов AO, их критиковали за недостаточные антиковидные меры

Саккари заступилась за организаторов AO, их критиковали за недостаточные антиковидные меры
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Греческая теннисистка Мария Саккари не согласилась с другими участниками Australian Open, которые раскритиковали организаторов с недостаточными мерами по борьбе с коронавирусом. Ранее с критикой выступили испанка Гарбинье Мугуруса и немец Александр Зверев. Мугуруса говорила, что у неё даже не проверяли результаты тестов на коронавирус, а Зверев выразил сомнение в точности данных о количестве заразившихся на турнире.

«Я думаю, что мы сейчас находимся в другой ситуации, это не начало пандемии, уже прошло почти два года. Игроки несут ответственность. Каждый должен ответственно относиться к этому.

Я полностью поддерживаю то, какие меры введены здесь, в Австралии, в Мельбурне. Tennis Australia выполняет отличную работу», — сказала Саккари на пресс-конференции.

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