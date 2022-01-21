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Аманда Анисимова прокомментировала волевую победу над Наоми Осакой на Australian Open

Аманда Анисимова прокомментировала волевую победу над Наоми Осакой на Australian Open
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Американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу над японкой Наоми Осакой в третьем круге Australian Open. Анисимова проиграла первый сет со счётом 4:6, однако выиграла следующие две партии — 6:3, 7:6 (10:5) — и вышла в четвёртый круг.

«У меня нет слов. Не могу перестать улыбаться. Просто смеюсь. Мне очень нравится это. Перед матчем я понимала, что обязана играть резко, если хочу дать себе шанс. Она (Осака. — Прим. «Чемпионата») абсолютная чемпионка, так что я понимала, что обязана прибавить и быть агрессивной.

Я искренне благодарна, что мне удалось так хорошо отыграть сегодня и победить. Это много значит для меня. Каждый день здесь — это потрясающая возможность. Я просто думаю о том, чтобы повеселиться как следует. С нетерпением ожидаю следующего раунда», — сказала Анисимова после матча.

Таким образом, Осака не смогла защитить титул на Australian Open. Она дважды побеждала здесь: в 2019 и 2021 годах. Также она дважды выигрывала US Open.

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