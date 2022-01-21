Аманда Анисимова прокомментировала волевую победу над Наоми Осакой на Australian Open

Американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу над японкой Наоми Осакой в третьем круге Australian Open. Анисимова проиграла первый сет со счётом 4:6, однако выиграла следующие две партии — 6:3, 7:6 (10:5) — и вышла в четвёртый круг.
«У меня нет слов. Не могу перестать улыбаться. Просто смеюсь. Мне очень нравится это. Перед матчем я понимала, что обязана играть резко, если хочу дать себе шанс. Она (Осака. — Прим. «Чемпионата») абсолютная чемпионка, так что я понимала, что обязана прибавить и быть агрессивной.
Я искренне благодарна, что мне удалось так хорошо отыграть сегодня и победить. Это много значит для меня. Каждый день здесь — это потрясающая возможность. Я просто думаю о том, чтобы повеселиться как следует. С нетерпением ожидаю следующего раунда», — сказала Анисимова после матча.
Таким образом, Осака не смогла защитить титул на Australian Open. Она дважды побеждала здесь: в 2019 и 2021 годах. Также она дважды выигрывала US Open.
- 21 января 2022
-
15:22
-
15:10
-
14:59
-
13:35
-
13:27
-
13:02
-
11:51
-
11:29
-
11:26
-
10:54
-
10:50
-
10:49
-
10:44
-
10:25
-
10:09
-
09:54
-
09:52
-
09:37
-
09:30
-
09:23
-
09:10
-
09:00
-
09:00
-
08:38
-
07:56
-
07:45
-
06:58
-
06:48
-
04:23
-
00:49
- 20 января 2022
-
23:57
-
22:37
-
21:38
-
20:52
-
19:33