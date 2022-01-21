Чесноков: в третьем сете Хачанов играл в тот теннис, в котором мог бы обыграть Надаля

Финалист Кубка Дэвиса — 1995 Андрей Чесноков высказался о поражении российского теннисиста Карена Хачанова от испанца Рафаэля Надаля в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.
«У Надаля всё-таки возраст — он очень опытный спортсмен, ему 36 лет. Рафа играл первый сет нереально агрессивно, пытался выиграть одним ударом.
Во втором и третьем сете у Хачанова было чуть больше шансов. После двух сетов у Надаля немного упало внимание. В третьем сете Хачанов играл в тот теннис, в котором мог бы обыграть Надаля. Не ожидал, что Карен так легко отдаст четвёртый сет. Это очень жалко.
Не скажу, что Надаль может претендовать на титул, но он явно возвращается в форму. В первых двух матчах его соперники были слабее, чем Хачанов. Сегодня был очень хороший экзамен для Надаля, потому что Хачанов настоящий игрок. Карен может сильно играть — у него все данные для этого», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 21 января 2022
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