Чесноков: в третьем сете Хачанов играл в тот теннис, в котором мог бы обыграть Надаля

Финалист Кубка Дэвиса — 1995 Андрей Чесноков высказался о поражении российского теннисиста Карена Хачанова от испанца Рафаэля Надаля в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«У Надаля всё-таки возраст — он очень опытный спортсмен, ему 36 лет. Рафа играл первый сет нереально агрессивно, пытался выиграть одним ударом.

Во втором и третьем сете у Хачанова было чуть больше шансов. После двух сетов у Надаля немного упало внимание. В третьем сете Хачанов играл в тот теннис, в котором мог бы обыграть Надаля. Не ожидал, что Карен так легко отдаст четвёртый сет. Это очень жалко.

Не скажу, что Надаль может претендовать на титул, но он явно возвращается в форму. В первых двух матчах его соперники были слабее, чем Хачанов. Сегодня был очень хороший экзамен для Надаля, потому что Хачанов настоящий игрок. Карен может сильно играть — у него все данные для этого», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.