Видеообзор матча Карена Хачанова с Рафаэлем Надалем на Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем круге он проиграл 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю со счётом 3:6, 2:6, 6:3, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 50 минут.

Карен 13 раз подал навылет, активно выиграл 36 очков и допустил 42 невынужденные ошибки. На счету Рафаэля — 4 эйса, 39 виннеров и 30 неточностей.

В четвёртом круге соревнований экс-первая ракетка мира за выход в четвертьфинал поспорит с французом Адрианом Маннарино, который ранее сегодня, 21 января, обыграл другого российского теннисиста Аслана Карацева со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 5:7, 4:6. Их матч продлился более 4,5 часов.