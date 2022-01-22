Первая ракетка мира в парном разряде Павич возмутился поведением австралийских болельщиков
Поделиться
Первая ракетка мира в парном разряде Мате Павич возмутился поведением болельщиков на Открытом чемпионате Австралии. Напомним, Павич с Николой Мектичем во втором круге турнира сенсационно уступили австралийцам Нику Кирьосу и Танаси Коккинакису,
«Очевидно, что они болеют за австралийцев. Им бы не помешало проявить уважение ко всем остальным участникам и другим игрокам.
Мы видели то же самое и с Медведевым. Вот такие они здесь. Мы к этому привыкли. Но, как я уже сказал, им не повредит проявить немного уважения», — приводит слова хорватского парника Reuters.
Напомним, ранее стало известно, что хорватские тренеры угрожали Нику Кирьосу дракой после поражения Мектича и Павича во втором круге Australian Open.
Комментарии
- 22 января 2022
-
10:00
-
09:57
-
09:45
-
09:21
-
09:20
-
08:05
-
07:24
-
07:12
-
06:02
-
05:42
-
04:37
-
04:33
-
02:37
- 21 января 2022
-
22:20
-
21:52
-
21:21
-
19:34
-
19:32
-
19:23
-
19:18
-
18:34
-
18:33
-
17:29
-
17:16
-
16:59
-
16:48
-
16:38
-
16:37
-
16:29
-
16:16
-
15:55
-
15:22
-
15:10
-
14:59
-
13:35
Партнерский контент