Первая ракетка мира в парном разряде Павич возмутился поведением австралийских болельщиков

Первая ракетка мира в парном разряде Мате Павич возмутился поведением болельщиков на Открытом чемпионате Австралии. Напомним, Павич с Николой Мектичем во втором круге турнира сенсационно уступили австралийцам Нику Кирьосу и Танаси Коккинакису,

«Очевидно, что они болеют за австралийцев. Им бы не помешало проявить уважение ко всем остальным участникам и другим игрокам.

Мы видели то же самое и с Медведевым. Вот такие они здесь. Мы к этому привыкли. Но, как я уже сказал, им не повредит проявить немного уважения», — приводит слова хорватского парника Reuters.

Напомним, ранее стало известно, что хорватские тренеры угрожали Нику Кирьосу дракой после поражения Мектича и Павича во втором круге Australian Open.