Руседски: наблюдая за Хачановым против Надаля, удивляешься, почему он всегда так не играет

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски высказался о поражении россиянина Карена Хачанова в матче третьего круга Australian Open – 2022 с испанцем Рафаэлем Надалем.

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 в пользу 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема». В следующем раунде Надаль сыграет с французом Адрианом Маннарино.

«Когда наблюдаешь за игрой Хачанова, той, которую он показал против Надаля в третьем сете, удивляешься, почему он всегда так не играет. Его умение выходить вперёд и диктовать свои правила, как он это делал, должно присутствовать на корте постоянно. Он тот парень, который постоянно должен быть в первой десятке», — написал Руседски в своём «твиттере».