Руседски: на AO-2022 много качественного тенниса, но отсутствие Джоковича — это не здорово

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски высказался об отсутствии на Australian Open – 2022 9-кратного чемпиона турнира, первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу из-за того, что он прибыл в страну невакцинированным без исключительных обстоятельств, было отклонено Федеральным судом. Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу, и он был депортирован. Судья обязал Новака оплатить судебные издержки, однако, согласно последней информации, эту обязанность взяла на себя Федерация тенниса Австралии.

«Смотреть Открытый чемпионат Австралии, где так много качественного тенниса – здорово. Но должен сказать, что отсутствие в мужском розыгрыше первой ракетки мира – не очень хорошо», — написал Руседски в своём «твиттере».