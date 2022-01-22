Руседски: на AO-2022 много качественного тенниса, но отсутствие Джоковича — это не здорово

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски высказался об отсутствии на Australian Open – 2022 9-кратного чемпиона турнира, первой ракетки мира серба Новака Джоковича.
Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу из-за того, что он прибыл в страну невакцинированным без исключительных обстоятельств, было отклонено Федеральным судом. Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу, и он был депортирован. Судья обязал Новака оплатить судебные издержки, однако, согласно последней информации, эту обязанность взяла на себя Федерация тенниса Австралии.
«Смотреть Открытый чемпионат Австралии, где так много качественного тенниса – здорово. Но должен сказать, что отсутствие в мужском розыгрыше первой ракетки мира – не очень хорошо», — написал Руседски в своём «твиттере».
- 22 января 2022
-
14:02
-
13:33
-
13:24
-
13:03
-
12:58
-
12:46
-
12:33
-
12:33
-
12:10
-
11:46
-
11:23
-
11:20
-
11:08
-
11:08
-
11:05
-
10:56
-
10:54
-
10:43
-
10:42
-
10:40
-
10:23
-
10:00
-
09:57
-
09:45
-
09:21
-
09:20
-
08:05
-
07:24
-
07:12
-
06:02
-
05:42
-
04:37
-
04:33
-
02:37
- 21 января 2022
-
22:20