«Даня умеет играть с такими теннисистами». Собкин — о матче Медведева с Кресси

Заслуженный тренер России Борис Собкин высказался о предстоящем матче Даниила Медведева с американцем Максимом Кресси в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
«Кресси играет необычно. Сейчас мало кто выходит к сетке часто. Это хороший игрок, но Даня умеет играть с такими теннисистами. И матч с Кирьосом это показал.
Но надо не забывать, что и самому нужно быть в оптимальном состоянии. А мы все живые люди, в нынешних условиях пандемии надо быть очень острожными. Я бы предостерёг от шапкозакидательства. Но я знаю Даню, его тренера. Чего-чего, а шапкозакидательства не будет точно», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, ранее вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел в 1/8 Открытого чемпионата Австралии – 2022. Там он встретится с 70-й ракеткой мира из США Максимом Кресси.
В матче третьего круга Медведев обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:4, 6:2.
- 22 января 2022
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