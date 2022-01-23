Шаповалов прокомментировал победу над Зверевым в 1/8 финала Australian Open — 2022

14-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал победу над третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу 22-летнего канадца.

«Я всегда считал, что подхожу в хорошей форме к Australian Open, но мне всегда доставались сложные сетки. В этом году сетка тоже тяжёлая. Поэтому я рад, что прошёл.

Всегда лучше побеждать в трёх сетах, но не каждый раз это удаётся. И от сегодняшнего матча я, пожалуй, меньше всего ожидал трёх сетов. Очень доволен своей игрой. На задней линии я действовал отлично, прекрасно чувствовал собственные удары. И, на мой взгляд, играл умно.

Матч с самого начала складывался в мою пользу. Во втором сете я немного сбавил ход, но не перестал бороться, вытащил его и затем уже довёл матч до победы», — сказал Шаповалов в интервью на корте.