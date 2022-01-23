Виландер: поддержите Шаповалова! Он не обладает данными, что есть у Зверева и Медведева

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал победу канадца Дениса Шаповалова над немцем Александром Зверевым в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу 22-летнего канадца.
«Зверева как будто не было на корте или, по крайней мере, не было его лучшей игры. Он не выглядел эмоционально вовлечённым. Но, как сказал Шаповалов в своём интервью, начало матча получилось именно таким, как он запланировал. Поэтому мы должны понимать, что разница между этими ребятами в классе очень мала.
Я действительно впечатлён настроем Шаповалова. Он стал тем маленьким досаждающим игроком. Встаньте на сторону этого парня, потому что он не обладает теми данным, той игрой, какая есть у Зверева и Медведева, поэтому он постоянно и стремится выйти вперёд, создать что-то и при этом делает всё эмоционально. Таким я его вижу», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.
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