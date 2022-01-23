«Ждём Новака Джоковича у нас». Директор турнира ATP в Роттердаме — о сербе

Директор турнира категории ATP-500 в Роттердаме Рихард Крайчек заявил, что будет рад видеть первую ракетку мира Новака Джоковича в качестве участника турнира.

«Обычно он едет на лыжный курорт в феврале, чтобы восстановиться после Australian Open. Теперь ему, возможно, придётся набирать форму. У нас на турнире мы следуем правилам правительства Нидерландов, Джокович ничего не нарушает, так что ждём его у нас.

Я также стараюсь не навязывать никому ничего, каждый волен не делать прививки», — приводит слова Крайчека Netherlands News Live.

Турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) пройдёт с 7 по 13 февраля 2022 года.

Напомним, первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович не участвует в Открытом чемпионате Австралии из-за того, что отказался вакцинироваться. Спортсмен был депортирован из страны.